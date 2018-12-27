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20:09 (мск), источник: ТАСС

Неизвестные напали на церковь в Вене

ВЕНА, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены.

Источник: AP 2018

По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления. В настоящее время в городе объявлен план «Перехват».

На месте происшествия в районе Флоридсдорф работает следственно-оперативная группа и подразделение специального назначения полиции Вены. Близлежащие улицы перекрыты, полиция ведет розыск двоих преступников.

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