Неизвестные напали на церковь в Вене
ВЕНА, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены.
ВЕНА, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены.
По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления. В настоящее время в городе объявлен план «Перехват».
На месте происшествия в районе Флоридсдорф работает