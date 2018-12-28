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10:14 (мск), источник: Интерфакс

В Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора

Жители размещают в социальных сетях фото и видео необычного голубого света в небе над городом.

Источник: AP 2018

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка, сообщает в пятницу полиция города.

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«Свет, который вы видели в городе, как выяснилось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации», — заявила полиция в твиттере.

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NBC рассказала, что жители Нью-Йорка размещают в соцсетях фотографии яркого голубого света в небе над городом.

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