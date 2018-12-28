В Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора
Жители размещают в социальных сетях фото и видео необычного голубого света в небе над городом.
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Жители размещают в социальных сетях фото и видео необычного голубого света в небе над городом.
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс
«Свет, который вы видели в городе, как выяснилось, появился
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