Власти Нью-Йорка объяснили свечение над городом взрывом трансформатора
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти
Предположения о вторжении из космоса оставляли в социальных сетях некоторые жители мегаполиса, обеспокоенные странным атмосферным феноменом, который можно было наблюдать в
«Это не инопланетяне. Произошел взрыв трансформатора на объекте Consolidated Edison в Квинсе», — написал в Twitter Эрик Филлипс, представитель мэра
*gets off subway at Astoria* oh, world is ending. pic.twitter.com/jXPikXTp4k—