Власти Нью-Йорка объяснили свечение над городом взрывом трансформатора

Предположения о вторжении из космоса оставляли в социальных сетях некоторые жители мегаполиса, обеспокоенные странным атмосферным феноменом, который можно было наблюдать в Нью-Йорке в четверг вечером.

«Это не инопланетяне. Произошел взрыв трансформатора на объекте Consolidated Edison в Квинсе», — написал в Twitter Эрик Филлипс, представитель мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Он также сообщил о случаях перебоев с электроснабжением, которые происходят в городе, в том числе в аэропорте Ла-Гуардия.