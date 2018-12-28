На центральные и юго-восточные районы США обрушился снежный шторм
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Один человек погиб в США после того, как ранее на этой неделе на Средний Запад и
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Один человек погиб в США после того, как ранее на этой неделе на Средний Запад и
Погибший попал в ДТП
Кроме этого, ненастье стало причиной отмены 865 авиарейсов, еще 7 тыс. рейсов были задержаны.
СМИ отмечают, что дождь со снегом и сильный ветер создали трудную ситуацию на дорогах в ряде северных и центральных районов страны.
Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.