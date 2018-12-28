Источник: Газета.Ру

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30-летняя россиянка задержана в Финляндии по запросу США. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Финляндии.

«Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа 15 декабря задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира 1988 года рождения (до 2017 года — Вовк Оксана). В этот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. В частности, они сообщили нам, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей», — заявили в дипмиссии.

Как рассказала мать задержанной россиянки Светлана Рогожина, в тот день они вместе с дочерью выехали из Санкт-Петербурга, чтобы посетить новогоднюю ярмарку в Хельсинки.

«При прохождении паспортного контроля ее пригласили на досмотр и потом сказали, что в системе на нее есть так называемый ордер. Сначала они сказали, что этот ордер поставлен страной Евросоюза», — рассказала родственница РИА «Новости».

Она отметила, что затем пограничники отвезли Миру в полицию. «Никакого документа мне не предъявили. Мне сказали, что это ордер от США, и по соглашению между странами они обязаны ее задержать для выяснения обстоятельств», — пояснила Рогожина. В тот же день мать задержанной сообщила об инциденте в российское консульство в Хельсинки, а затем поехала обратно в Санкт-Петербург.

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Россиянку поместили в изолятор, расположенный в финском городе Вантаа. 17 декабря ее посетил сотрудник российского консульства. Тогда девушка рассказала, что американские власти обвиняют ее в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Правонарушения якобы были совершены с 2013 по 2016 год. Сама Мира Тэрада обвинения отвергает. «Продолжаем в контакте с финскими властями оказывать задержанной необходимую консульскую помощь», — подчеркнули в дипмиссии.

У Финляндии и США есть соглашение о взаимной выдаче преступников. Согласно ему, финские власти запросили у американской стороны доказательства обоснованности обвинений в адрес россиянки. Они должны быть предоставлены до 29 января 2019 года. После их получения Финляндия примет решение об экстрадиции или освобождении Тэрады.

Российские дипломаты сообщили, что россиянке назначен бесплатный адвокат. Также ей разрешено связываться с посольством и родственниками. «Проверка условий содержания россиянки показала, что они соответствуют общеевропейским нормам, имеется возможность получения медпомощи, включая специализированную, в лечебных учреждениях Финляндии общего пользования. Жалоб в отношении тюремных властей гражданка консульским работникам не высказывала. Со своей стороны просили финнов обратить особое внимание на состояние здоровья задержанной, которая имела травмы после автомобильной аварии», — подчеркнули в дипмиссии.

Тем временем, по словам матери задержанной, финские власти вводят российских дипломатов в заблуждение, говоря, что условия в изоляторе прекрасные.

«Это вранье — кормят ужасно. Моя дочь сильно похудела. При этом в камере очень холодно, а у Миры слабое здоровье. Необходимых лекарств ей не выдают. К тому же изолятор мужской», — заявила Светлана Рогожина сайту kp.ru.

Она добавила, что изолятор расположен примерно в 200 км от Хельсинки. «Вообще там больше трех суток не держат. Но тут случай особый — финны сами не знают, за что ее посадили. Все ждут документов из США. Конечно, пока идет следствие, она могла бы жить в отеле [под подпиской о невыезде]. Но суд принял решение оставить ее под стражей», — рассказала родственница Миры.

По ее словам, 2 января состоится заседание суда по делу ее дочери. После него станет ясно, освободят ли ее или отдадут американской стороне. «Она ничего не знает. Плачет и все. Ей всего лишь 30 лет. Она в жизни ничего противозаконного не совершала. Мне не выдали никаких документов — просто забрали дочь и все», — сообщила Рогожина.

Мира проходила обучение в лингвистическом университете в Вашингтоне, подчеркнула ее мать. Там же спустя некоторое время она вышла замуж, однако в 2016 году вернулась в Россию и устроилась в IT-компанию. Родственница россиянки добавила, что проблем с законом у ее дочери не было. Она лишь вспомнила случай, когда ей пришлось давать свидетельские показания.