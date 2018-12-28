Dagbladet: в Норвегии пропали шесть картин Эдварда Мунка

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Из них 34 работы Эдварда Мунка, среди которых «Смерть Марата», «Омега плачет», «Плачущая девушка у кровати», «Портрет фру Р.», «Тиргартен — Берлин» и «Оге Кристиан Гирлёфф».

Новость В Третьяковской галерее выставят картины Эдварда Мунка

Как уточняет газета, сотрудники музея не знают, когда именно пропали эти работы. Об исчезновении узнали в ходе расследования пропажи других произведений искусства.

Эти рисунки были частью коллекции Рольфа Стенерсена, который в 1936 году подарил их муниципалитету Акера (сейчас это район столицы Норвегии). Тогда у музея еще не было собственного здания, и картины с 1952 года находились без особой охраны в студенческом городке Согн. Они были развешены в ресторане, коридорах и даже некоторых комнатах студентов.

Так об одной из украденных картин музей сообщали 31 октября 1973 года.

В ресторане Согна картину Мунка «История», которую оценивают в два миллиона норвежских крон (около $228,5 тысяч), вырезали из рамы и вынесли «почти не оставив следов».

Как отмечает издание Vartoslo, картину нашли в следующем году в одном из парков города. Она была завернута в мусорный пакет. После этого случая картины убрали с территории студенческого городка.

В 2010 году собрание произведений музея вошло в состав коллекции Музея Мунка в Осло.

Эдвард Мунк — один из первых представителей экспрессионизма в искусстве. Его самая известная работа — картина «Крик», которая изначально называлась «Отчаяние». Существует четыре варианта этого произведения. Только один из них остается в частной коллекции.