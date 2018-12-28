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11:55 (мск), источник: РИА Новости

YPG сконцентрируются на борьбе с ИГ к востоку от Евфрата

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Отряды самообороны курдов объявили, что сконцентрируются на борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) к востоку от Евфрата, говорится в заявлении сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Источник: Reuters

«Мы, силы народной самообороны, после отвода наших войск из Манбиджа заявляем, что наши силы сосредоточатся на борьбе против ИГ на всех фронтах к востоку от Евфрата», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте YPG.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда. Позднее он указал, что решил отложить военную операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.

Трамп в середине декабря заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60−100 дней.

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