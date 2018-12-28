YPG сконцентрируются на борьбе с ИГ к востоку от Евфрата

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«Мы, силы народной самообороны, после отвода наших войск из Манбиджа заявляем, что наши силы сосредоточатся на борьбе против ИГ на всех фронтах к востоку от Евфрата», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте YPG.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда. Позднее он указал, что решил отложить военную операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.