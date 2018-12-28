Суд осудил бизнесмена за контрабанду алкоголя из Европы

Источник: РИА "Новости"

«Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы, Коревскому по совокупности назначить пять лет колонии общего режима. Признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — огласила решение судья Елена Ленская.

Обвинение просило назначить Михальченко 10 лет колонии строгого режима, его заму Борису Коревскому — девять лет, а предпринимателю Алексею Мищенко — семь.

Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков в 2015 году. Как заявил в суде следователь, продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.

Коревский вину полностью отрицает и, как и Михальченко, содержится под стражей. Мищенко вину признал частично, отрицает лишь участие в преступной группе и приговора ждал под домашним арестом.

Дело уже рассматривалось по существу, но суд решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих вынесению приговора.