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12:46 (мск), источник: РИА Новости

Суд осудил бизнесмена за контрабанду алкоголя из Европы

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде элитного алкоголя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы, Коревскому по совокупности назначить пять лет колонии общего режима. Признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — огласила решение судья Елена Ленская.

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Обвинение просило назначить Михальченко 10 лет колонии строгого режима, его заму Борису Коревскому — девять лет, а предпринимателю Алексею Мищенко — семь.

Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков в 2015 году. Как заявил в суде следователь, продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.

Коревский вину полностью отрицает и, как и Михальченко, содержится под стражей. Мищенко вину признал частично, отрицает лишь участие в преступной группе и приговора ждал под домашним арестом.

Дело уже рассматривалось по существу, но суд решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих вынесению приговора.

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