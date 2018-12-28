СКР прекратил первое уголовное дело после смягчения статьи об экстремизме

«СКР прекратил в связи с поправками в статью 282 УК РФ уголовное дело в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова. Поводом для уголовного преследования стали репосты картинок и текстов на личной странице в социальной сети “ВКонтакте” с 11 декабря 2015 по 6 августа 2017 года», — говорится в сообщении.

Постановление о прекращении уголовного дела будет вручено после новогодних праздников после утверждения прокурором, уточняется в сообщении.

Законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Путин внес в Государственную думу 3 октября.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в ходе анализа правоприменительной практики было выявлено, что привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 282 УК РФ не всегда является обоснованным.

Законом предусматривается привлечение к уголовной ответственности за экстремизм, который был совершен публично, в интернете, в том числе в социальных сетях или в СМИ только в том случае, если гражданин был привлечен к административной ответственности за подобное деяние в течение одного года.