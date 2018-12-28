СКР прекратил первое уголовное дело после смягчения статьи об экстремизме

«СКР прекратил в связи с поправками в статью 282 УК РФ уголовное дело в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова. Поводом для уголовного преследования стали репосты картинок и текстов на личной странице в социальной сети “ВКонтакте” с 11 декабря 2015 по 6 августа 2017 года», — говорится в сообщении.
Постановление о прекращении уголовного дела будет вручено после новогодних праздников после утверждения прокурором, уточняется в сообщении.
Законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Путин внес в Государственную думу 3 октября.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в ходе анализа правоприменительной практики было выявлено, что привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 282 УК РФ не всегда является обоснованным.
Законом предусматривается привлечение к уголовной ответственности за экстремизм, который был совершен публично, в интернете, в том числе в социальных сетях или в СМИ только в том случае, если гражданин был привлечен к административной ответственности за подобное деяние в течение одного года.
Как следует из документов, первое нарушение будет причислено к административным. КоАП РФ дополняется статьей 20.3, согласно которой граждане за нарушение будут наказываться штрафом до 20 тыс. руб., до 100 часов принудительных работ или до 15 суток ареста. Максимальный штраф для юридических лиц составляет 500 тыс. руб.