Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Британский танцор Аррон Хаф, выступавший на круизном лайнере компании Royal Caribbean, исчез в ночь на Рождество. Об этом сообщает The Sun.
Британский танцор Аррон Хаф, выступавший на круизном лайнере компании Royal Caribbean, исчез в ночь на Рождество. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел на корабле The Harmony Of The Seas, совершавшем плавание по Карибским островам. Исходя из материалов, полученных с камер видеонаблюдения, последний раз Хаф был замечен на пятой палубе в четыре утра 25 декабря.
За несколько дней до этого 20-летний артист опубликовал на странице в Twitter загадочный пост. «Красота под водой. Всегда смотрите сквозь поверхность, прежде чем решиться на
Сотрудники береговой охраны сразу занялись поисками танцора, однако спустя несколько дней неудачных попыток им пришлось остановить спасательную операцию.