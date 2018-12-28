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15:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание

Британский танцор Аррон Хаф, выступавший на круизном лайнере компании Royal Caribbean, исчез в ночь на Рождество. Об этом сообщает The Sun.

Источник: AFP 2018
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Инцидент произошел на корабле The Harmony Of The Seas, совершавшем плавание по Карибским островам. Исходя из материалов, полученных с камер видеонаблюдения, последний раз Хаф был замечен на пятой палубе в четыре утра 25 декабря.

За несколько дней до этого 20-летний артист опубликовал на странице в Twitter загадочный пост. «Красота под водой. Всегда смотрите сквозь поверхность, прежде чем решиться на какие-то вещи», — написал Хаф.

Сотрудники береговой охраны сразу занялись поисками танцора, однако спустя несколько дней неудачных попыток им пришлось остановить спасательную операцию.

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