Источник: следователи проверят историю с охотой губернатора Иркутской области на медведя
Отмечается, что причиной проверки стали «появившиеся в ряде СМИ материалы, посвященные так называемой охоте на медведя, находившегося в зимней спячке».
Отмечается, что причиной проверки стали «появившиеся в ряде СМИ материалы, посвященные так называемой охоте на медведя, находившегося в зимней спячке».
ТАСС, 28 декабря. Следователи начали доследственную проверку по факту охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко на медведя. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах, отметив, что по итогам планируется дать оценку действиям как главы региона, так и должностных лиц, которые не стали возбуждать уголовное дело против него.
«В ходе данной проверки будет дана процессуальная оценка как действиям самого губернатора, так и ранее принятым решениям о невозбуждении против него уголовного дела по данному факту», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что причиной проведения процессуальных действий стали «появившиеся в ряде СМИ материалы, посвященные так называемой охоте на медведя, находившегося в зимней спячке».
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