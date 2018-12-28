Источник: следователи проверят историю с охотой губернатора Иркутской области на медведя

ТАСС, 28 декабря. Следователи начали доследственную проверку по факту охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко на медведя. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах, отметив, что по итогам планируется дать оценку действиям как главы региона, так и должностных лиц, которые не стали возбуждать уголовное дело против него.