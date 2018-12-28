Россиян среди жертв взрыва автобуса в Египте нет
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российских граждан нет среди жертв взрыва автобуса, прогремевшего в районе пирамид Гизы в Египте, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире, опубликованном в Twitter.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российских граждан нет среди жертв взрыва автобуса, прогремевшего в районе пирамид Гизы в Египте, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире, опубликованном в Twitter.
Ранее МВД Египта сообщило, что два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе
«Вечером 28 декабря в районе пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося», — говорится в заявлении.
По данным МВД, В 18.15 по местному времени (19.15 мск) на улице