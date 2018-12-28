Россиян среди жертв взрыва автобуса в Египте нет

Источник: AP 2018

Ранее МВД Египта сообщило, что два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза. Также пострадали гид и водитель автобуса.

«Вечером 28 декабря в районе пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося», — говорится в заявлении.