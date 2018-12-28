Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ужасный конец»: эксперты оценили итоги санкций против России
В Казани 19-летний парень изнасиловал 45-летнюю женщину
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Назван самый переоцененный актер Голливуда
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Кристина Орбакайте сводила дочку в Большой театр
Что ели на Новый год дети в СССР (фото)
Алкоголик ли вы: проверьте себя
Названо лучшее натуральное слабительное
Российский биатлонист объяснил выступление в форме Украины
Известная фигуристка пропустит чемпионат Европы из-за травмы
Канделаки появилась на приеме Путина с откровенным декольте
Получилось жестоко: кто начал травлю фигуристки РФ
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
«Порше» новой эпохи: известны цены
Новогодний прием у Путина: как выглядят жены Суркова и Кудрина
Киев вернул две трети территории Донбасса
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
30Кого мы потеряли в 2018 году
22:11 (мск), источник: РИА Новости

Россиян среди жертв взрыва автобуса в Египте нет

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российских граждан нет среди жертв взрыва автобуса, прогремевшего в районе пирамид Гизы в Египте, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире, опубликованном в Twitter.

Источник: AP 2018

Ранее МВД Египта сообщило, что два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза. Также пострадали гид и водитель автобуса.

«Вечером 28 декабря в районе пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося», — говорится в заявлении.

По данным МВД, В 18.15 по местному времени (19.15 мск) на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами.

 Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине
В Крыму рассказали, зачем построили заграждение на границе с Украиной
Украина опровергла снятие запрета на въезд в страну мужчин из РФ
Сбежавшую принцессу Арабских Эмиратов впервые показали публике
Эксперты объяснили, почему доходы россиян уйдут в минус
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов
В Каире взорвали туристический автобус
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Спорт
Геркус и Штоффельсхаус больше не в «Локомотиве» Что нужно знать о перестановках у чемпиона страны
Hi-Tech
Чем нас удивил 2018 год (25 фото) Танцующие роботы, высадка на Марс и огнемет для борьбы с зомби.
Авто
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото Немецкое представительство японской компании неожиданно рассекретило Toyota Supra новой серии А90
Кино
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы Мария Миронова и Екатерина Градова стали героинями популярного шоу «Первого канала» и вызвали возмущение в соцсетях
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
44-летняя Наталия Антонова стала мамой в четвертый раз У актрисы родился сын
Леди
В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить Редакция @Леди и дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь