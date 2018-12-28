Число жертв взрыва в Каире увеличилось до четырех

Ранее сообщалось, что в результате теракта недалеко от знаменитых пирамид Гизы в Каире погибли два гражданина Вьетнама и экскурсовод-египтянин.
«В автобусе находились 14 вьетнамских туристов, а также водитель и гид. В результате инцидента ранения получили 11 туристов и водитель автобуса, погибли трое туристов и гид — гражданин Египта», — говорится в заявлении.
Взрыв произошел в пятницу в 18.15 по местному времени (19.15 мск) в момент прохождения по улице эль-Марьютыя автобуса с туристами из Вьетнама. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что автобус самовольно отклонился от безопасного охраняемого туристического маршрута. Источники в силах безопасности Египта сообщили, что взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие дистанционно.