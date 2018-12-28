Число жертв взрыва в Каире увеличилось до четырех

Ранее сообщалось, что в результате теракта недалеко от знаменитых пирамид Гизы в Каире погибли два гражданина Вьетнама и экскурсовод-египтянин.

«В автобусе находились 14 вьетнамских туристов, а также водитель и гид. В результате инцидента ранения получили 11 туристов и водитель автобуса, погибли трое туристов и гид — гражданин Египта», — говорится в заявлении.