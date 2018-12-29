В Хабаровском крае лавиной накрыло 11 человек
ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/ — Инцидент произошел в поселке Многовершинный.
ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/ — Инцидент произошел в поселке Многовершинный.
Несколько снежных лавин сошло в поселке Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края, под снегом оказались 11 человек.
Об этом ТАСС сообщили в администрации николаевского района.
«В поселке Многовершинный сошло несколько снежных лавин, под снегом находятся, как мы предполагаем, 11 человек», — сказали в администрации.
«К нему на помощь выдвинулась группа спасателей из 10 человек. Это спасательная группа золотодобывающего предприятия. Сошла еще одна лавина, под снегом оказались и они», — сказали в администрации. После этого сошла другая лавина на пути к станции, другая спасательная группа сейчас пытается пробиться к оказавшимся под снегом людям.
В администрации также добавили, что пока нет возможности оптравить помощь в хабаровский поселок.
«Дорогу от
Там добавили, что на эту дорогу направлена снегоочистительная техника.