В Хабаровском крае лавиной накрыло 11 человек

Источник: РИА "Новости"

Несколько снежных лавин сошло в поселке Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края, под снегом оказались 11 человек.

Об этом ТАСС сообщили в администрации николаевского района.

«В поселке Многовершинный сошло несколько снежных лавин, под снегом находятся, как мы предполагаем, 11 человек», — сказали в администрации.

Там уточнили, что ЧП произошло рано утром 29 декабря. Сначала пришло сообщение о том, что снежная лавина сошла на находящуюся в поселке компрессорную станцию золотодобывающей компании, где был один человек.

«К нему на помощь выдвинулась группа спасателей из 10 человек. Это спасательная группа золотодобывающего предприятия. Сошла еще одна лавина, под снегом оказались и они», — сказали в администрации. После этого сошла другая лавина на пути к станции, другая спасательная группа сейчас пытается пробиться к оказавшимся под снегом людям.

В администрации также добавили, что пока нет возможности оптравить помощь в хабаровский поселок.

«Дорогу от Николаевска-на-Амуре до Многовершинного, который в 130 км от города, полностью замело снегом, сейчас туда не пробиться. У нас сильный циклон», — сказали в администрации района.