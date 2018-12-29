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03:31 (мск), источник: ТАСС

Спасатели обнаружили четырех человек, попавших под лавину в Хабаровском крае

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что они найдены живыми.

Четверо из 11 человек, попавших под лавину в Николаевском районе Хабаровского края, найдены живыми.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Четверо уже найдены. Они живы», — сказали в пресс-службе.

В ней уточнили, что это сотрудники золотодобывающего предприятия из числа тех, кто после первого схода снега отправился на поиски своего коллеги. «Все с ними нормально», — добавили в ведомстве.

На предприятии сообщили ТАСС, что состояние найденных удовлетворительное, они пока не были госпитализированы.

В районе происшествия работают сотрудники золотодобывающего предприятия и администрации поселка, местные жители — всего более 50 человек. Организованы работы по расчистке снега, поиску и спасению людей с помощью бульдозерной и инженерной техники.

В Хабаровске в готовность приведен вертолет Ми-8 регионального авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и оперативной группой МЧС на борту. Однако пока метеоусловия в Николаевском районе из-за циклона не позволяют спасателям вылететь.

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