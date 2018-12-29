Спасатели обнаружили четырех человек, попавших под лавину в Хабаровском крае
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В
Четверо из 11 человек, попавших под лавину в Николаевском районе Хабаровского края, найдены живыми.
Об этом ТАСС сообщили в
«Четверо уже найдены. Они живы», — сказали в
В ней уточнили, что это сотрудники золотодобывающего предприятия из числа тех, кто после первого схода снега отправился на поиски своего коллеги. «Все с ними нормально», — добавили в ведомстве.
На предприятии сообщили ТАСС, что состояние найденных удовлетворительное, они пока не были госпитализированы.
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