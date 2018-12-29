ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Аэрофлота» и грузового оператора Шереметьево

По данным службы, у ряда компаний, пользующихся услугами «Аэрофлота» для отправки и доставки грузов отсутствует возможность выбора какого-либо терминала хранения, кроме «Москва Карго».
«Было установлено, что ПАО «Аэрофлот» отказывает грузовладельцам и компаниям, представляющим их интересы, в праве размещать грузы, отправляемые воздушными судами авиаперевозчика, в терминалах хранений какой-либо иной компании в аэропорту Шереметьево, кроме «Москва Карго», — рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Такие действия ограничили круг организаций, которые могли бы предоставлять аналогичные услуги.
Напомним, в феврале 2018 года ФАС сообщила, что Шереметьево и «Москва Карго» препятствовали выездной проверке ведомства. «В ООО “Москва Карго” отключены сетевые диски, отсутствует доступ к почте сотрудников, — отметили в антимонопольной службе.— Представитель АО международного аэропорта Шереметьево в ходе проверки аэропорта отключила компьютер, осмотр которого производился специалистом».