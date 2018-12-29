ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Аэрофлота» и грузового оператора Шереметьево

Источник: Reuters

По данным службы, у ряда компаний, пользующихся услугами «Аэрофлота» для отправки и доставки грузов отсутствует возможность выбора какого-либо терминала хранения, кроме «Москва Карго».

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«Было установлено, что ПАО «Аэрофлот» отказывает грузовладельцам и компаниям, представляющим их интересы, в праве размещать грузы, отправляемые воздушными судами авиаперевозчика, в терминалах хранений какой-либо иной компании в аэропорту Шереметьево, кроме «Москва Карго», — рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Такие действия ограничили круг организаций, которые могли бы предоставлять аналогичные услуги.