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09:05 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Аэрофлота» и грузового оператора Шереметьево

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила авиакомпанию «Аэрофлот» и грузового оператора аэропорта Шереметьево «Москва Карго» в заключении антиконкурентного соглашения (ч.4 ст. 11 Закона о защите конкуренции). ФАС сообщила о возбуждении антимонопольного дела.

Источник: Reuters

По данным службы, у ряда компаний, пользующихся услугами «Аэрофлота» для отправки и доставки грузов отсутствует возможность выбора какого-либо терминала хранения, кроме «Москва Карго».

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«Было установлено, что ПАО «Аэрофлот» отказывает грузовладельцам и компаниям, представляющим их интересы, в праве размещать грузы, отправляемые воздушными судами авиаперевозчика, в терминалах хранений какой-либо иной компании в аэропорту Шереметьево, кроме «Москва Карго», — рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Такие действия ограничили круг организаций, которые могли бы предоставлять аналогичные услуги.

Напомним, в феврале 2018 года ФАС сообщила, что Шереметьево и «Москва Карго» препятствовали выездной проверке ведомства. «В ООО “Москва Карго” отключены сетевые диски, отсутствует доступ к почте сотрудников, — отметили в антимонопольной службе.— Представитель АО международного аэропорта Шереметьево в ходе проверки аэропорта отключила компьютер, осмотр которого производился специалистом».

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