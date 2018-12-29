Вертолет МЧС не может вылететь к месту схода лавины в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Вертолет со спасателями
ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Вертолет со спасателями
Ранее сообщалось, что в субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого. На месте ЧП работают более 50 человек и бульдозер.
Сейчас под снегом остаются семь человек, четверых достали живыми.
Как сообщили РИА Новости в администрации Николаевского района,
«Сейчас у нас метель, все дороги занесены снегом. Их расчищают. К Многовершинному, до которого 130 километров, и другим населенным пунктам тоже. Но снег продолжается», — сказал представитель администрации.