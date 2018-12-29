Вертолет МЧС не может вылететь к месту схода лавины в Хабаровском крае

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого. На месте ЧП работают более 50 человек и бульдозер.

Сейчас под снегом остаются семь человек, четверых достали живыми.

Николаевск-на-Амуре по метеоусловиям. Там снег и метель», — сказал собеседник агентства. «В Хабаровске в готовности к вылету стоит вертолет МЧС со спасателями, но он не может вылететь впо метеоусловиям. Там снег и метель», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в администрации Николаевского района, из-за циклона в Многовершинный не могут отправить дополнительную помощь.