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05:27 (мск), источник: РИА Новости

Вертолет МЧС не может вылететь к месту схода лавины в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Вертолет со спасателями из-за циклона не может вылететь из Хабаровска в Николаевский район, где под лавиной остаются семь человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого. На месте ЧП работают более 50 человек и бульдозер.

Сейчас под снегом остаются семь человек, четверых достали живыми.

«В Хабаровске в готовности к вылету стоит вертолет МЧС со спасателями, но он не может вылететь в Николаевск-на-Амуре по метеоусловиям. Там снег и метель», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в администрации Николаевского района, из-за циклона в Многовершинный не могут отправить дополнительную помощь.

«Сейчас у нас метель, все дороги занесены снегом. Их расчищают. К Многовершинному, до которого 130 километров, и другим населенным пунктам тоже. Но снег продолжается», — сказал представитель администрации.

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