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05:21 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае возбудили дело после схода лавины на людей

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности» возбуждено в Хабаровском крае после схода лавины в районе золотодобывающего предприятия, сообщает СУСК РФ по региону.

По данным следствия, утром 29 декабря 2018 года в районе штольни открытого типа золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района при проведении работ внезапно произошел сход снежных масс. Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого. На месте ЧП работают более 50 человек и бульдозер. Сейчас под снегом остаются семь человек, четверых достали живыми.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СКРФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Николаевском районе бушует циклон. Для вылета на место происшествия готовится следственно-оперативная группа, в которую входят наиболее опытные следователи и криминалисты.

Добычей золота в Многовершинном занимается ЗАО «Многовершинное», которое является крупнейшим предприятием по добыче и обогащению золота. Датой создания предприятия считается 2000 год, с 2002 года предприятие входит в состав Highland Gold Mining Ltd. По результатам добычи золота оно находится на 3 месте среди золотодобывающих компаний России.

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