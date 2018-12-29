При сходе лавины в Хабаровском крае погиб один человек

Ранее сообщалось, что в субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого. На месте ЧП работают более 50 человек и бульдозер.