При сходе лавины в Хабаровском крае погиб один человек
ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Восемь человек извлечены
ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Восемь человек извлечены
Ранее сообщалось, что в субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого. На месте ЧП работают более 50 человек и бульдозер.
«По состоянию на 12.30 (хбр) в ходе
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