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05:55 (мск), источник: РИА Новости

При сходе лавины в Хабаровском крае погиб один человек

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Восемь человек извлечены из-под лавины в поселке Многовершинный Хабаровского края, из них один погибший, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого. На месте ЧП работают более 50 человек и бульдозер.

«По состоянию на 12.30 (хбр) в ходе поисково-спасательных работ из-под снежных масс всего удалось извлечь семь человек, в том числе тот, который откопался сам. Ещё один человек обнаружен без признаков жизни. Пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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