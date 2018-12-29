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07:23 (мск), источник: ТАСС

Режим ЧС введен в районе Хабаровского края, где сошли лавины

Ситуация находится на контроле у губернатора региона.

ТАСС, 29 декабря. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Николаевском районе Хабаровского края, где в субботу произошел сход лавин. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В поселке Многовершинный в субботу после схода лавин под снегом оказались, по данным местных властей, 11 человек, по данным регионального ГУ МЧС — 10. Большинство из них нашли и уже извлекли из-под снега, один человек найден погибшим.

«В Николаевском районе объявлен режим ЧС… Ситуация находится на контроле у губернатора Хабаровского края», — говорится в сообщении.

Из Николаевска-на-Амуре к месту происшествия направлена колонна техники со спасателями и необходимым оборудованием.

Сейчас, по данным МЧС, на месте завала работает группа сотрудников предприятия — около 50 человек. По информации краевых властей, под снегом остаются еще два человека.

К месту схода лавины, как отмечают в правительстве края, не может пробиться техника. Глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолетом тоже невозможно, так как в Николаевском районе сильный ветер и высока угроза обледенения воздушных судов.

«Сейчас наша колонна подходит к перевалу, за которым находится штольня открытого типа, перевал сложный, весь переметен снегом. Если удастся его преодолеть, то через три-четыре часа 12 спасателей будут на месте и приступят к работам, пока из-за метели они продвигаются очень медленно. Кроме того, у нас готовы к вылету несколько вертолетов. Как только не будет риска обледенения, они отправятся к месту завала», — цитирует пресс-служба краевого правительства слова руководителя комиссии по ЧС, заместителя председателя правительства края Анатолия Литвинчука.

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