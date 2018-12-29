Режим ЧС введен в районе Хабаровского края, где сошли лавины
Ситуация находится на контроле у губернатора региона.
Ситуация находится на контроле у губернатора региона.
ТАСС, 29 декабря. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Николаевском районе Хабаровского края, где в субботу произошел сход лавин. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
В поселке Многовершинный в субботу после схода лавин под снегом оказались, по данным местных властей, 11 человек, по данным регионального ГУ МЧС — 10. Большинство из них нашли и уже извлекли
«В Николаевском районе объявлен режим ЧС… Ситуация находится на контроле у губернатора Хабаровского края», — говорится в сообщении.
Сейчас, по данным МЧС, на месте завала работает группа сотрудников предприятия — около 50 человек. По информации краевых властей, под снегом остаются еще два человека.
К месту схода лавины, как отмечают в правительстве края, не может пробиться техника. Глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолетом тоже невозможно, так как в Николаевском районе сильный ветер и высока угроза обледенения воздушных судов.
«Сейчас наша колонна подходит к перевалу, за которым находится штольня открытого типа, перевал сложный, весь переметен снегом. Если удастся его преодолеть, то через