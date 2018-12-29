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12:32 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как мышьяк мог попасть в водопровод в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Мышьяк в водопроводе поселка Приисковый в Забайкальском крае мог появиться по естественным причинам из-за близости месторождений золота, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости

Ранее власти Нерчинского района Забайкальского края сообщали, что в поселке Приисковый из-за обнаружения в одной из скважин примесей мышьяка на основании представления прокуратуры введен режим ЧС. Вода признана опасной в одной из скважин, которой пользуются сто человек. Всего в поселке проживает около 800 человек, действуют другие скважины и организован подвоз воды. Режим ЧС может продлиться до конца января, когда будут известны результаты дополнительных анализов новых проб воды. Следователи регионального управления СК проводят доследственную проверку.

«Считаем, что это природное содержание. Месторождения золота сопровождаются выделением мышьяка», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Нерчинской центральной районной больнице РИА Новости сообщили, что хроническая интоксикация мышьяком обнаружена у шести жителей поселка, в том числе двух детей. Схожие симптомы обнаружены еще у 24 человек, однако диагноз пока не подтвержден.

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