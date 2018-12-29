Роспотребнадзор рассказал, как мышьяк мог попасть в водопровод в Забайкалье

Ранее власти Нерчинского района Забайкальского края сообщали, что в поселке Приисковый из-за обнаружения в одной из скважин примесей мышьяка на основании представления прокуратуры введен режим ЧС. Вода признана опасной в одной из скважин, которой пользуются сто человек. Всего в поселке проживает около 800 человек, действуют другие скважины и организован подвоз воды. Режим ЧС может продлиться до конца января, когда будут известны результаты дополнительных анализов новых проб воды. Следователи регионального управления СК проводят доследственную проверку.