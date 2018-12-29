Роспотребнадзор рассказал, как мышьяк мог попасть в водопровод в Забайкалье
КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Мышьяк в водопроводе поселка Приисковый в Забайкальском крае мог появиться по естественным причинам
КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Мышьяк в водопроводе поселка Приисковый в Забайкальском крае мог появиться по естественным причинам
Ранее власти Нерчинского района Забайкальского края сообщали, что в поселке Приисковый
«Считаем, что это природное содержание. Месторождения золота сопровождаются выделением мышьяка», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Нерчинской центральной районной больнице РИА Новости сообщили, что хроническая интоксикация мышьяком обнаружена у шести жителей поселка, в том числе двух детей. Схожие симптомы обнаружены еще у 24 человек, однако диагноз пока не подтвержден.
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