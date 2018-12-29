Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Октябрьский районный суд
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Октябрьский районный суд
«19 января 2018 года учащийся при пособничестве двух несовершеннолетних одноклассников — учеников девятого класса — напал на учителя и учащихся школы, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. По не зависящим от них обстоятельствам умысел на убийство до конца доведен не был», — говорится в
Подростку инкриминировали покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством.
19 января ученик девятого класса школы N5 в
Как сообщали в СКР, по версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы.
Также выяснилось, что нападавший совершил преступление в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. По данным СКР, предполагаемые соучастники преступления «разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений».