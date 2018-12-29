Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение

«19 января 2018 года учащийся при пособничестве двух несовершеннолетних одноклассников — учеников девятого класса — напал на учителя и учащихся школы, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. По не зависящим от них обстоятельствам умысел на убийство до конца доведен не был», — говорится в пресс-релизе.

Подростку инкриминировали покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством.

19 января ученик девятого класса школы N5 в Улан-Удэ с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек, в том числе и сам нападавший.

Как сообщали в СКР, по версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы.