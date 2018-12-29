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12:43 (мск), источник: ТАСС

В Иркутской области возбуждено дело о незаконной охоте с участием губернатора Левченко

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты на медведя, в которой мог участвовать губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания, которые после их рассмотрения возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ (“Незаконная охота”). Данное уголовное дело по требованию прокуратуры в настоящее время расследуется следственным отделом МО МВД России “Тулунский”. Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — сообщили в Генпрокуратуре.

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В надзорном ведомстве также отметили, что прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. В ходе проверки установлено, что днем 5 января 2017 года неустановленные лица без разрешительных документов охотились с огнестрельным оружием и добыли медведя и других диких животных. «Кроме того, ими нарушен приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации “Об утверждении правил охоты”, которым устанавливается период охоты. Указанными действиями злоумышленниками был причинен ущерб на общую сумму более 90 тыс. рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.

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