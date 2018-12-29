В Иркутской области возбуждено дело о незаконной охоте с участием губернатора Левченко

«Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания, которые после их рассмотрения возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ (“Незаконная охота”) . Данное уголовное дело по требованию прокуратуры в настоящее время расследуется следственным отделом МО МВД России “Тулунский” . Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили, что прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. В ходе проверки установлено, что днем 5 января 2017 года неустановленные лица без разрешительных документов охотились с огнестрельным оружием и добыли медведя и других диких животных. «Кроме того, ими нарушен приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации “Об утверждении правил охоты”, которым устанавливается период охоты. Указанными действиями злоумышленниками был причинен ущерб на общую сумму более 90 тыс. рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.