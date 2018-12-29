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14:05 (мск), источник: Интерфакс

Спецслужбы Египта ликвидировали 40 террористов, готовивших атаки на Рождество

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Службы безопасности Египта в ходе рейдов в ночь на субботу уничтожили 40 террористов, планировавших серию нападений во время рождественских праздников. Об этом сообщает египетская газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на заявление МВД.

Источник: Reuters

«В службы национальной безопасности поступила информация о подготовке и о планировании серии террористических атак — против органов власти, особенно в сфере экономики, против туристической индустрии, вооруженных сил, полиции и христианских молельных домов», — отмечается в заявлении.

30 террористов были ликвидированы в провинции Эль-Гиза, а еще 10 — в провинции Северный Синай.

В ходе рейда было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Накануне близ Каира в городе Эль-Гиза в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги, был подорван туристический автобус. Погибли четыре человека — три вьетнамских туриста и египетский гид. Еще 11 человек получили ранения.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

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