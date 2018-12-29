Спецслужбы Египта ликвидировали 40 террористов, готовивших атаки на Рождество

Источник: Reuters

«В службы национальной безопасности поступила информация о подготовке и о планировании серии террористических атак — против органов власти, особенно в сфере экономики, против туристической индустрии, вооруженных сил, полиции и христианских молельных домов», — отмечается в заявлении.

30 террористов были ликвидированы в провинции Эль-Гиза, а еще 10 — в провинции Северный Синай.

В ходе рейда было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Накануне близ Каира в городе Эль-Гиза в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги, был подорван туристический автобус. Погибли четыре человека — три вьетнамских туриста и египетский гид. Еще 11 человек получили ранения.