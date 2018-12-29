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22:06 (мск), источник: ТАСС

В Германии неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта на автомобиле

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/ — Работа аэропорта Ганновера приостановлена.

Источник: AP 2018

Аэропорт Ганновера приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами попытался проехать на его территорию. Об этом сообщили в субботу в федеральной полиции Германии.

Мужчина, управлявший машиной, задержан. Инцидент произошел на одном из пропускных пунктов около 18:00 мск. Автомобиль протаранил ворота и выехал на территорию аэропорта. Как отметила газета Hannoversche Allgemeine, водитель попытался ехать за приземлившимся лайнером. Полицейские смогли остановить машину и задержать мужчину.

Терминалы аэропорта, кроме терминала А, открыты для пассажиров и встречающих. Как долго продлится запрет на прием и отправление рейсов, неизвестно.

В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке или о несчастном случае. Мотивы действий мужчины выясняются. По данным телеканала n-tv, полиция не исключает, что речь идет о психически нездоровом человеке. Сейчас эксперты, в том числе взрывотехники, осматривают автомобиль.

Международный аэропорт Ганновера является важным авиаузлом Германии. Здесь базируется расположенная в Ганновере авиакомпания Tuifly. В прошлом году аэропорт обслужил около 5,87 млн пассажиров.

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