В Германии неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта на автомобиле
БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/ — Работа аэропорта Ганновера приостановлена.
БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/ — Работа аэропорта Ганновера приостановлена.
Аэропорт Ганновера приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами попытался проехать на его территорию. Об этом сообщили в субботу в федеральной полиции Германии.
Мужчина, управлявший машиной, задержан. Инцидент произошел на одном из пропускных пунктов около 18:00 мск. Автомобиль протаранил ворота и выехал на территорию аэропорта. Как отметила газета Hannoversche Allgemeine, водитель попытался ехать за приземлившимся лайнером. Полицейские смогли остановить машину и задержать мужчину.
В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке или о несчастном случае. Мотивы действий мужчины выясняются. По данным телеканала n-tv, полиция не исключает, что речь идет о психически нездоровом человеке. Сейчас эксперты, в том числе взрывотехники, осматривают автомобиль.
Международный аэропорт Ганновера является важным авиаузлом Германии. Здесь базируется расположенная в Ганновере авиакомпания Tuifly. В прошлом году аэропорт обслужил около 5,87 млн пассажиров.