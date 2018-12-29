Марлена Хуциева госпитализировали в Москве

Источник: РИА "Новости"

«Режиссер отказался ехать в больницу без жены, и поэтому врачам пришлось госпитализировать обоих», — отмечается в сообщении.

В настоящее время они лежат в одной палате.

«Состояние оценивается как тяжелое», — уточняется в сообщении.