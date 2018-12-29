Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай встал на сторону США, посчитав РФ совсем не важной - СМИ
Репера Птаху расстреляли на проходной МВД, ранен Росгвардеец
Из-за слоновой болезни индуска ни разу в жизни не носила обувь
Популярная закуска к коньяку и вину, которая вызывает панкреатит
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Гоша Куценко вывел на сцену 4-летнюю дочь
Дочь Игоря Николаева познакомилась с Дедом Морозом и Снегурочкой
Женщина, обвиняемая в разводе Петросяна, пришла в шоу Борисова
Назван самый переоцененный актер Голливуда
«Спартак» возвращает своих, «Реал» скупает молодежь
Легионер ЦСКА мечтает еще о десяти бразильцах в команде
Меркель в разговоре с Путиным поприветствовала решение по Украине
На Украине отреагировали на заграждение в Крыму
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
«Порше» новой эпохи: известны цены
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
21:18 (мск), источник: РИАМО

Марлена Хуциева госпитализировали в Москве

РИАМО — 29 дек. Знаменитого режиссера и сценариста Марлена Хуциева госпитализировали в субботу в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

«Режиссер отказался ехать в больницу без жены, и поэтому врачам пришлось госпитализировать обоих», — отмечается в сообщении.

В настоящее время они лежат в одной палате.

«Состояние оценивается как тяжелое», — уточняется в сообщении.

93-летний Марлен Хуциев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году удостоен звания народного артиста Советского Союза, награжден Госпремией РФ (1993).

 Путин присоединился к хоккейному матчу «Ночной лиги»
Новогодние поезда запустили в московском метро
Опубликован список товаров, которые запрещено ввозить из Украины
СМИ: Веру Брежневу добавили в «черный список» телеканала НТВ
Китайцы назвали отношения с США более важными, чем с Россией
Женщина нашла в новой мультиварке кольцо с бриллиантом
Белый налет на квашеных овощах оказался не тем, чем считалось
Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал героем соцсетей
На аукционе eBay появился лот «муж использованный»
Спорт
«Спартак» возвращает своих, «Реал» скупает молодежь Основные трансферные новости и слухи
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Самые ненадёжные авто, очень быстрый МАЗ и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой длинной предновогодней недели по версии Mail.ru Авто
Кино
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы Мария Миронова и Екатерина Градова стали героинями популярного шоу «Первого канала» и вызвали возмущение в соцсетях
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Дочка Тимати затмила Анастасию Волочкову Алиса демонстрирует спортивные навыки
Леди
Пластика и другие секреты красоты 33-летней Ляйсан Утяшевой Ляйсан Утяшева вместе с супругом основала онлайн-платформу «Сила воли», в которой дает советы по правильному питанию и спорту
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь