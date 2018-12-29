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23:04 (мск), источник: ТАСС

Аэропорт Ганновера возобновил прием и отправку самолетов

Ранее неизвестный протаранил на машине ворота одного из пропускных пунктов и проехал на территорию аэропорта, но был впоследствии остановлен и задержан.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Ганновера возобновил в субботу прием и отправку самолетов после того, как неизвестный попытался на автомобиле прорваться на tuj территорию. Об этом сообщается в заявлении федеральной полиции.

Работа аэропорта возобновлена около 20:00 по местному времени (22:00 мск). Ранее в правоохранительных органах сообщили, что виновник инцидента находился под влиянием наркотиков — тест показал наличие в его крови кокаина и амфетаминов. Он протаранил на машине ворота одного из пропускных пунктов и проехал на территорию аэропорта, но был впоследствии остановлен и задержан.

Инцидент произошел около 18:00 мск. Из-за него были задержаны или направлены в другие аэропорты как минимум 34 рейса.

Международный аэропорт Ганновера — важный авиаузел Германии. Здесь базируется расположенная в Ганновере авиакомпания Tuifly. В прошлом году аэропорт обслужил около 5,87 млн пассажиров.

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