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07:54 (мск), источник: ТАСС

В Улан-Удэ разбился вертолет

УЛАН-УДЭ, 30 декабря. /ТАСС/ — В результате инцидента, по данным источника в правоохранительных органах, погибли четыре человека.

Источник: РИА "Новости"

Четыре человека погибли в результате аварии вертолета в Улан-Удэ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В Улан-Удэ разбился вертолет. Четыре погибших, люди находились в вертолете», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, все находившиеся в вертолете погибли.

Собеседник агентства также добавил, что вертолет Robinson потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Он добавил, что машина рухнула на территорию базы отдыха.

По его словам, при падении машина загорелась. Пожар уже ликвидирован.

В ГУ МЧС по Бурятии информацию подтвердили. «Сейчас уточняем: действительно, упал вертолет в Улан-Удэ. Да, подтверждаем, крушение действительно произошло», — сообщили в ведомстве.

В региональном управлении МЧС также добавили, что вертолет был частным. Кроме того, по данным ведомства, на земле пострадавших нет. Машина упала в нежилом массиве между комплексом «Оранж Хауз» и Центром восточной медицины.

Причины крушения уточняются. На месте работают следственная группа СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС.

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