В Улан-Удэ разбился вертолет

Четыре человека погибли в результате аварии вертолета в
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По данным источника, все находившиеся в вертолете погибли.
Собеседник агентства также добавил, что вертолет Robinson потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Он добавил, что машина рухнула на территорию базы отдыха.
По его словам, при падении машина загорелась. Пожар уже ликвидирован.
В региональном управлении МЧС также добавили, что вертолет был частным. Кроме того, по данным ведомства, на земле пострадавших нет. Машина упала в нежилом массиве между комплексом «Оранж Хауз» и Центром восточной медицины.
Причины крушения уточняются. На месте работают следственная группа СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС.