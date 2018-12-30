Тридцать рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
РИАМО — 30 дек. В «Домодедове» отменили и задержали 17 рейсов.
РИАМО — 30 дек. В «Домодедове» отменили и задержали 17 рейсов.
В столичных воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жукоувском» утром в воскресенье задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, в международном аэропорту «Домодедово» десять рейсов задержали, еще семь отменили. В «Шереметьеве» задержали один рейс, отмененных нет. Во «Внукове» восемь рейсов задержали, один отменили.
Согласно
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.