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11:24 (мск), источник: РИАМО

Тридцать рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

РИАМО — 30 дек. В «Домодедове» отменили и задержали 17 рейсов.

Источник: Reuters

В столичных воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жукоувском» утром в воскресенье задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» десять рейсов задержали, еще семь отменили. В «Шереметьеве» задержали один рейс, отмененных нет. Во «Внукове» восемь рейсов задержали, один отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержали три рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

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