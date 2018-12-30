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12:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar

Полиция и СКР задержали попутчика директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей без вести 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу.

Источник: РИА "Новости"

Задержанного допрашивают, рассчитывая узнать у него обстоятельства исчезновения Ахматовой. Его имя не называется.

Ирина Ахматова поехала в Тулу на своей машине и по дороге подобрала через сервис BlaBlaCar. Как стало известно позднее, подозреваемый был ранее судим за изнасилование и мошенничество. После пропажи женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Audi пропавшей нашли 27 декабря в Ярославской области, салон машины был тщательно вымыт.

Николай Сергеев.

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