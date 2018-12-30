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21:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает РБК, в Минэкономразвития Тарасенко работает с 2015 года. В период суда над Улюкаевым она возглавляла департамент корпоративного управления министерства. В сентябре 2017 года она дала показания против своего начальника, которого обвинили в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

На суде Тарасенко рассказала, что ее департамент готовил проект доклада, в котором говорилось о положительном эффекте для бюджета, который окажет приватизация компании «Башнефть» «Роснефтью» (именно за одобрение сделки Улюкаев, как решил суд, требовал от главы «Роснефти» 2 миллиона долларов).

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Она утверждала, что Улюкаев вычеркнул некоторые пункты из этого доклада на этапе согласования.

Сам Улюкаев, реагируя на слова бывшей подчиненной, спрашивал, не сама ли она придумала эти пункты, напоминает издание.

Чиновника осудили в декабре 2017 года. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Тарасенко до последнего момента работала помощником министра экономического развития.

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