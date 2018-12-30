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21:03 (мск), источник: РИА Новости

Побережье Курил завалило селедкой

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жители острова Итуруп сняли на видео массовый выброс сельди на берег. Ролик опубликован на Youtube-канале Deita.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря. На записи видно, что побережье усыпано тысячами рыб. При этом местные жители ходят вдоль моря с пакетами и собирают «улов».

«Сельдь иваси по всему побережью Итурупа выбросило сегодня ночью. Вот это настоящая рыбалка! Рыбачим!» — комментирует происходящее автор видео.

Причины произошедшего пока неизвестны.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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