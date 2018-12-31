Задержанный за убийство директора Burger King признался

«Подозреваемый доставлен в следственный отдел. В настоящее время следователи проводят его допрос, задержанный дает признательные показания», — рассказала Юлия Иванова.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что мужчина заранее спланировал убийство: он создал несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине Ирины Ахматовой. «Убийство совершено в Подмосковье, сейчас в Серпуховском районе несколько оперативно-следственных групп ищут тело погибшей», — уточнил наш источник.

По словам источника, сразу после совершенного убийства душегуб (его имя Виталий) выбросил тело и на автомобиле поехал в Ярославль, где у него живут жена и любовница. Он предполагал продать автомобиль на запчасти, но, узнав про начавшийся розыск, бросил его в городе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uy2C_VMgWxY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем с помощью того же сервиса поиска попутчиков приехал к родственникам во Владимир, где скрывался у знакомого, и сегодня решил сбежать в Нижний Новгород, но автомобиль был остановлен в районе города Гороховец нарядом ДПС и оперативниками местного отделения уголовного розыска. «Оба — и подозреваемый, и помогавший ему прятаться во Владимирской области приятель, доставлены в Москву и дают показания», — уточнил наш собеседник.

По словам нашего источника, Виталий проходил срочную службу в отряде специального назначения «Скиф», а после демобилизации — в московском ОМОНе. Несколько раз выезжал в командировки в Чечню. Затем был задержан за разбой, судим, после освобождения — вновь судим уже за изнасилование. Из мест лишения свободы вышел условно-досрочно в 2017 году. В боевых действиях на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик он участия не принимал, уточнил наш собеседник, опровергнув тем самым сообщения некоторых СМИ.

Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза — некоторые действия и слова Виталия заставляют предположить, что у него не все в порядке с психическим здоровьем.

Пока Виталий имеет статус подозреваемого — в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье убийство. Не исключено, что позже добавят и статью за изнасилование: пока в сексуальном преступлении он не признается, на вопросы об этом прямых ответов не дает, рассказал источник «Ленты.ру».

29 декабря неизвестные связались с мужем Ахматовой и потребовали выкуп в 100 тысяч рублей, сообщив, что женщина у них и находится под действием наркотиков. По словам нашего собеседника, деньги за освобождение женщины Виталий не требовал, и к этому преступлению отношения не имеет.