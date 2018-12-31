В Магнитогорске при взрыве обрушился подъезд жилого дома

Взрыв, по данным МЧС России, прогремел в 04.00 по местному времени (02.00 мск) в жилом доме, расположенном по адресу проспект Карла Маркса, 164. В результате ЧП обрушился подъезд.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, десять спасены, еще 16 человек эвакуировали.

На месте ЧП работают все экстренные службы города.

На фото с места происшествия, которые публикуются в соцсетях, виден обрушившийся пролет дома.