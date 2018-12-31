В Магнитогорске при взрыве обрушился подъезд жилого дома
ЧЕЛЯБИНСК, 31 дек — РИА Новости. Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске в понедельник, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 дек — РИА Новости. Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске в понедельник, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в
Взрыв, по данным МЧС России, прогремел в 04.00 по местному времени (02.00 мск) в жилом доме, расположенном по адресу проспект Карла Маркса, 164. В результате ЧП обрушился подъезд.
По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, десять спасены, еще 16 человек эвакуировали.
На месте ЧП работают все экстренные службы города.
На фото с места происшествия, которые публикуются в соцсетях, виден обрушившийся пролет дома.
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