Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Породы кошек с голубыми глазами
В секте во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин
5 привычек, которые ошибочно считают вредными
Убит глава нефтяной компании в РФ
Названы самые нелепые причины отказа от элитного жилья
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
Ким Кардашьян приготовила роскошный подарок первенцу Меган Маркл
Павел Буре стал отцом в третий раз
От Навки до Галкина: 100 фото звезд со съемок новогодних шоу
Женщина, обвиняемая в разводе Петросяна, пришла в шоу Борисова
Вид сзади: Экс-полицейская показывает свои откровенные фото
Обнажённая девушка приставала к Дяхтеренко в борту
Меркель в разговоре с Путиным поприветствовала решение по Украине
На Украине отреагировали на заграждение в Крыму
Коллеги не стали общаться с онкобольными Сенчуковой и Рыбиным
Киев отправит 100 кораблей в Керченский пролив
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
10Мощное цунами в Индонезии
05:59 (мск), источник: РИА Новости

В Магнитогорске при взрыве обрушился подъезд жилого дома

ЧЕЛЯБИНСК, 31 дек — РИА Новости. Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске в понедельник, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального управления МЧС.

Взрыв, по данным МЧС России, прогремел в 04.00 по местному времени (02.00 мск) в жилом доме, расположенном по адресу проспект Карла Маркса, 164. В результате ЧП обрушился подъезд.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, десять спасены, еще 16 человек эвакуировали.

На месте ЧП работают все экстренные службы города.

На фото с места происшествия, которые публикуются в соцсетях, виден обрушившийся пролет дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Учись, Сеня': украинцы оценили заграждение в Крыму
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Канцлер Австрии назвал условие снятия санкций с России
Попутчик пропавшей женщины-водителя признался в ее убийстве
Юнкер обвинил страны Евросоюза в «вопиющем лицемерии»
Самую опасную женщину планеты нокаутировали за 51 секунду
Побережье Курил завалило селедкой
Министр обороны Украины рассказал о создании «мощного оружия»
Спорт
США, шведы или финны? С кем сыграет Россия в 1/4 финала МЧМ Сборная России по хоккею удачно стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России Какой он, праздник по-русски? Узнайте из веселых российских комедий, собранных для вас специально под оливье, мандарины и «Советское» шампанское. Также годятся и на случаи неизбежного похмелья...
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Не в коня корм 206
Петарды 178
А как вы рассказывали детям «про это»? 136
Новый Год на носу))) 86
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь