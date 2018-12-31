Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное

Взрыв произошел в доме на проспекте Карла Маркса, 164 около 6:00 по местному времени (4:00 мск). В результате обрушился один из подъездов — с третьего по десятый этажи. Взрыв повредил 48 квартир, в которых проживали 110 человек.
Погибли четыре человека. Врачи оказали помощь 12 жильцам дома, четверо из них госпитализированы, среди них один ребенок. Еще 28 человек вышли на связь со штабом. Судьба 68 человек остается неизвестной.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). ФСБ и следствие рассматривают все версии случившегося, однако приоритетной считает взрыв бытового газа.
В городе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Штаб на месте случившегося возглавил губернатор области Борис Дубровский. Также к месту обрушения отправились глава Минздрава России Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.
Из соседних подъездов эвакуированы шестьдесят человек. Во временном размещении после взрыва нуждаются 300 человек.
МЧС открыло федеральный номер горячей линии: 8−800−775−17−17.
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ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.