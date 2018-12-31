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12:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное

Судьба 68 человек остается неизвестной.

Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской оластиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РФ
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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  • Взрыв произошел в доме на проспекте Карла Маркса, 164 около 6:00 по местному времени (4:00 мск). В результате обрушился один из подъездов — с третьего по десятый этажи. Взрыв повредил 48 квартир, в которых проживали 110 человек.
  • Погибли четыре человека. Врачи оказали помощь 12 жильцам дома, четверо из них госпитализированы, среди них один ребенок. Еще 28 человек вышли на связь со штабом. Судьба 68 человек остается неизвестной.
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). ФСБ и следствие рассматривают все версии случившегося, однако приоритетной считает взрыв бытового газа.
  • В городе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Штаб на месте случившегося возглавил губернатор области Борис Дубровский. Также к месту обрушения отправились глава Минздрава России Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.
  • Из соседних подъездов эвакуированы шестьдесят человек. Во временном размещении после взрыва нуждаются 300 человек.
  • МЧС открыло федеральный номер горячей линии: 8−800−775−17−17.
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Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
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