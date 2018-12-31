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11:55 (мск), источник: Ведомости

В Москве задержали американца по подозрению в шпионаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщил журналистам центр общественных связей ФСБ.

Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции», сообщила спецслужба. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж).

Другие подробности пока не приводятся. В ФСБ отметили, что сейчас проводятся следственные действия.

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