В Москве задержали американца по подозрению в шпионаже
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщил журналистам центр общественных связей ФСБ.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщил журналистам центр общественных связей ФСБ.
Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции», сообщила спецслужба. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж).
Другие подробности пока не приводятся. В ФСБ отметили, что сейчас проводятся следственные действия.