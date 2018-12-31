В Москве задержали американца по подозрению в шпионаже

Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции», сообщила спецслужба. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж).

Другие подробности пока не приводятся. В ФСБ отметили, что сейчас проводятся следственные действия.