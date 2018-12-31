Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех

«По состоянию на 13:00 (по местному времени) в доме (подъезде — ИФ) было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье — всего 120 человек. Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со штабом», — сказали в пресс-службе.