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12:06 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Остается неизвестной судьба еще 68 жильцов.

Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской оластиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РФ
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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В результате взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске погибли четыре человека, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«По состоянию на 13:00 (по местному времени) в доме (подъезде — ИФ) было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье — всего 120 человек. Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со штабом», — сказали в пресс-службе.

Таким образом, остается неизвестной судьба еще 68 человек.

Ранее сообщалось о трех взрослых погибших и четырех госпитализированных.

В Магнитогорске в 6 утра по местному времени обрушился один из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В качестве основной версии причин ЧП рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
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