Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Остается неизвестной судьба еще 68 жильцов.
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Остается неизвестной судьба еще 68 жильцов.
В результате взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске погибли четыре человека, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в
«По состоянию на 13:00 (по местному времени) в доме (подъезде — ИФ) было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье — всего 120 человек. Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со штабом», — сказали в
Таким образом, остается неизвестной судьба еще 68 человек.
Ранее сообщалось о трех взрослых погибших и четырех госпитализированных.
В Магнитогорске в 6 утра по местному времени обрушился один из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В качестве основной версии причин ЧП рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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