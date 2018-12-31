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16:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Взрыв газа омрачил Новый год

Остается неизвестна судьба 35 жильцов обрушившегося подъезда в Магнитогорске.

Взрыв газа в Магнитогорске
16:30 (мск)Путин прилетел в Магнитогорск
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской оластиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РФ
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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В Магнитогорске объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа, в результате которого обрушился подъезд девятиэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента, по последним данным, погибли четыре человека, четверо госпитализированы, судьба еще десятков жильцов дома остается неизвестной. Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту взрыва уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин.

В Магнитогорске в 6:00 в понедельник обрушился подъезд жилого дома на улице Карла Маркса, повреждены 48 квартир. По данным правоохранительных органов, в качестве основной причины инцидента рассматривается взрыв бытового газа. По состоянию на 13:00 по местному времени (11:00 мск) известно о четырех погибших, столько же человек госпитализированы.

К 16:00 ничего не известно о судьбе 35 человек, сообщили в МЧС. Ранее говорилось про 68 человек.
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«В доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье, — сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.— Известна судьба 52 человек: из них четверо погибли, 16 эвакуированы (в том числе семь детей), четверо госпитализированы (в том числе двое детей), 28 человек вышли на связь».

Ранее минздрав Челябинской области сообщал, что в больницы Магнитогорска доставили 12 пострадавших, остальным помощь была оказана амбулаторно.

В Магнитогорск прибыл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва и властями региона. Ранее он распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. С самого утра на месте происшествия находится губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также туда прибыли министр чрезвычайных ситуаций РФ Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, замминистра Минстроя России Дмитрий Волков и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Еще два подъезда дома могут обрушиться

В рамках ликвидации последствий взрыва проведена эвакуация жильцов соседних подъездов. Для них были развернуты пункты временного размещения с горячим питанием в школах.

Организована работа оперативных штабов главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям и оперативных групп ГУ МЧС России по Челябинской области. На месте происшествия работают спасатели, однако существует угроза обрушения еще двух подъездов дома. Кроме того, проведение работ осложняют морозная погода и большая площадь завалов, сообщили в МЧС. Разбор завалов будет вестись круглосуточно.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
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Возбуждено уголовное дело

Следственные органы управления СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Следователи СКР при участии криминалистов регионального управления осматривают место взрыва, допрашивают свидетелей и очевидцев. «Следствие рассматривает все возможные версии происшедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется», — сообщили в областном управлении СКР.

В службе газораспределения в Магнитогорске заявили, что газовые сети многоквартирного дома были исправны. В марте 2018 года было проведено плановое техническое обслуживание, а опрессовка внутридомового газового оборудования в мае показала соответствие нормативным требованиям, уточнили в пресс-службе.

Семьям погибших и пострадавшим «будет оказана всесторонняя помощь». «У нас есть маневренное жилье в Магнитогорске, люди будут расселены в этом жилье, мы рассматриваем возможность покупки квартир для переселения семей, которые потеряли жилье», — отметил глава региона Борис Дубровский. Остальные части дома с помощью диагностического комплекса «Стрела-П» обследуют специалисты, после чего будет приниматься решение о его сносе или ремонте. Семьи погибших в качестве оперативной помощи получат по 100 тыс. руб. из областного бюджета, пострадавшие — по 50 тыс. руб. Размер дальнейших выплат будет определен региональными и федеральными властями.

В Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации. Праздничное обращение губернатора снимут с телеэфира, в Челябинской области планируется объявить траур.

Артур Якушко, Челябинск

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