Момент взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске попал на видео

На размещенном в аккаунте 74ru на YouTube видео, которое длится несколько секунд, виден момент взрыва — камера в помещении трясется и видна вспышка. На таймере снимающей видео камеры стоит время 06.02 (04.02 мск). Видео опубликовано на местном на информпортале Chelyabinsk.ru, который уточняет, что оно было сделано в помещении склада на первом этаже дома, где произошел взрыв.