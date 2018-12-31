Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Донбассе ликвидирован наводчик «Сталкер»
В Казани 19-летний парень изнасиловал 45-летнюю женщину
Как нас разводят стоматологи? Что нужно знать, чтобы не остаться без денег
Убит глава нефтяной компании в РФ
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Нюша изменила систему питания после родов
Певица Жасмин показала, как играет с младшим сыном в больницу
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы
«Этот дикий момент удивил всех»
Брагин назвал фаворита молодежного чемпионата мира по хоккею
Популярная закуска к коньяку и вину, которая вызывает панкреатит
Актер отказался от положенных ему $38 млн с фильма
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Вспышки над Нью-Йорком потрясли интернет (фото)
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
14Обрушение части дома в Магнитогорске
13:19 (мск), источник: РИА Новости

Момент взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске попал на видео

ЧЕЛЯБИНСК, 31 дек — РИА Новости. Видео, на котором зафиксирован момент взрыва в жилом доме Магнитогорска Челябинской области, опубликовано в интернете.

Взрыв газа в Магнитогорске
13:50 (мск)Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

На размещенном в аккаунте 74ru на YouTube видео, которое длится несколько секунд, виден момент взрыва — камера в помещении трясется и видна вспышка. На таймере снимающей видео камеры стоит время 06.02 (04.02 мск). Видео опубликовано на местном на информпортале Chelyabinsk.ru, который уточняет, что оно было сделано в помещении склада на первом этаже дома, где произошел взрыв.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. Как ранее сообщил пресс-секретарь губернатор региона Дмитрий Федечкин, по последним данным, погибли четыре человека.

Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 'Учись, Сеня': украинцы оценили заграждение в Крыму
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Взрыв газа в Магнитогорске
Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
Крупнейшие ЧП из-за взрыва бытового газа в России
Момент взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех
Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
Он создал фиктивную воинскую часть. Его не пугал даже Сталин
Попутчик пропавшей женщины-водителя признался в убийстве
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Победы российских лыжников заставили норвежцев искать допинг
Побережье Курил завалило селедкой
В Москве задержали американца по подозрению в шпионаже
Спорт
«Этот дикий момент удивил всех» Судьи чуть не «прибили» сборную России
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России Какой он, праздник по-русски? Узнайте из веселых российских комедий, собранных для вас специально под оливье, мандарины и «Советское» шампанское. Также годятся и на случаи неизбежного похмелья...
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Ким Кардашьян приготовила роскошный подарок первенцу Меган Маркл Эксклюзивной информацией поделился источник, близкий к королевской семье
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь