Момент взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
ЧЕЛЯБИНСК, 31 дек — РИА Новости. Видео, на котором зафиксирован момент взрыва в жилом доме Магнитогорска Челябинской области, опубликовано в интернете.
ЧЕЛЯБИНСК, 31 дек — РИА Новости. Видео, на котором зафиксирован момент взрыва в жилом доме Магнитогорска Челябинской области, опубликовано в интернете.
На размещенном в аккаунте 74ru на YouTube видео, которое длится несколько секунд, виден момент взрыва — камера в помещении трясется и видна вспышка. На таймере снимающей видео камеры стоит время 06.02 (04.02 мск). Видео опубликовано на местном на информпортале Chelyabinsk.ru, который уточняет, что оно было сделано в помещении склада на первом этаже дома, где произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. Как ранее сообщил
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