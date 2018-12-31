Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Эстонии собралась в Москву с благодарностью
В Казани 19-летний парень изнасиловал 45-летнюю женщину
Нюша изменила систему питания после родов
Убит глава нефтяной компании в РФ
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Ким Кардашьян приготовила роскошный подарок первенцу Меган Маркл
Павел Буре стал отцом в третий раз
Названо лучшее натуральное слабительное
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
«Этот дикий момент удивил всех»
Брагин назвал фаворита молодежного чемпионата мира по хоккею
Меркель в разговоре с Путиным поприветствовала решение по Украине
На Украине отреагировали на заграждение в Крыму
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Вспышки над Нью-Йорком потрясли интернет (фото)
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
14Обрушение части дома в Магнитогорске
13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Крупнейшие ЧП из-за взрыва бытового газа в России

31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва в жилом доме несколько человек погибли, судьба около 70 жителей остается неизвестной.

Взрыв газа в Магнитогорске
13:50 (мск)Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
Источник: AP 2018

В качестве приоритетной версии случившегося следователи рассматривают взрыв бытового газа. О других крупнейших трагедиях, причиной которых становился взрыв бытового газа — в справке «Ъ».

8 февраля 2000 года в Хабаровске в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, который скопился в большом количестве в подъезде. В результате возник сильный пожар. Погибли 13 человек. Был полностью разрушен один из пяти подъездов.

20 августа 2002 года в Москве в пятиэтажном кирпичном жилом доме № 32 на улице Академика Королева произошел мощный взрыв бытового газа. Восемь жильцов погибли, семь были госпитализированы. Обрушилась часть подъезда — 11 квартир, в которых проживали 48 человек.

16 марта 2004 года в результате взрыва бытового газа в подъезде жилого дома в Архангельске 16 человек погибли, 58 получили ранения.

14 января 2008 года в Железноводске Ставропольского края в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Ленина произошел мощный взрыв газа, разрушивший четыре квартиры на уровне верхних этажей. Погибли шесть человек, еще трое были госпитализированы.

25 июня 2011 года во Владикавказе в частном домовладении взорвался газовый баллон. Пострадали 55 человек, среди них шестеро детей. Впоследствии семь человек скончались.

27 февраля 2012 года в Астрахани в девятиэтажном жилом доме прогремел взрыв газа. Один из подъездов дома был полностью разрушен. Погибли десятеро, пострадали 15 человек. 62 семьи остались без крова.

11 ноября 2013 года в поселке Загорские Дали в Сергиево-Посадском районе Подмосковья в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Семь человек погибли, еще семь пострадали. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций 11 квартир между восьмым и девятым этажами.

6 апреля 2014 года бытовой газ взорвался в двухэтажном жилом доме в поселке Конезаводский Марьяновского района Омской области, здание частично обрушилось. Трагедия унесла жизни пяти человек, девять жильцов были госпитализированы.

29 октября 2015 года в поселке Корфовский Хабаровского края в результате взрыва газа в жилом 23-квартирном доме обрушился один из подъездов, погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок.

16 февраля 2016 года во Фрунзенском районе Ярославля в результате взрыва газа бытового газа и обрушения подъезда погибли семь человек, включая двоих детей. Около 25 квартир было повреждено.

23 октября 2016 года в Рязани в десятиэтажном доме в Осеннем переулке произошел взрыв бытового газа. Произошло частичное разрушение межкомнатных и межквартирных перегородок и стен в четырех квартирах, повреждение межэтажных перекрытий на двух верхних этажах. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали 16 человек.

6 ноября 2016 года в городе Иваново в двухэтажном жилом доме на Минской улице произошел взрыв бытового газа. Жертвами обрушения дома стали шесть человек.

16 мая 2017 года в Волгограде в четырехэтажном жилом здании на Университетском проспекте произошло обрушение части жилого дома вследствие взрыва газа. Были разрушены 16 квартир. Погибли четыре человека.

9 ноября 2017 года в Ижевске при взрыве газа обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Погибли семь человек, в их числе две ребенка.

Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 Владимир Путин рассказал олигархам то, что они боялись услышать
В каких регионах России больше не верят Путину
Взрыв газа в Магнитогорске
Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
Крупнейшие ЧП из-за взрыва бытового газа в России
Момент взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех
Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
Он создал фиктивную воинскую часть. Его не пугал даже Сталин
Попутчик пропавшей женщины-водителя признался в убийстве
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Победы российских лыжников заставили норвежцев искать допинг
Побережье Курил завалило селедкой
В Москве задержали американца по подозрению в шпионаже
Спорт
«Этот дикий момент удивил всех» Судьи чуть не «прибили» сборную России
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России Какой он, праздник по-русски? Узнайте из веселых российских комедий, собранных для вас специально под оливье, мандарины и «Советское» шампанское. Также годятся и на случаи неизбежного похмелья...
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Дети
Ким Кардашьян приготовила роскошный подарок первенцу Меган Маркл Эксклюзивной информацией поделился источник, близкий к королевской семье
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь