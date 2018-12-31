Крупнейшие ЧП из-за взрыва бытового газа в России

Источник: AP 2018

В качестве приоритетной версии случившегося следователи рассматривают взрыв бытового газа. О других крупнейших трагедиях, причиной которых становился взрыв бытового газа — в справке «Ъ».

8 февраля 2000 года в Хабаровске в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, который скопился в большом количестве в подъезде. В результате возник сильный пожар. Погибли 13 человек. Был полностью разрушен один из пяти подъездов.

20 августа 2002 года в Москве в пятиэтажном кирпичном жилом доме № 32 на улице Академика Королева произошел мощный взрыв бытового газа. Восемь жильцов погибли, семь были госпитализированы. Обрушилась часть подъезда — 11 квартир, в которых проживали 48 человек.

16 марта 2004 года в результате взрыва бытового газа в подъезде жилого дома в Архангельске 16 человек погибли, 58 получили ранения.

14 января 2008 года в Железноводске Ставропольского края в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Ленина произошел мощный взрыв газа, разрушивший четыре квартиры на уровне верхних этажей. Погибли шесть человек, еще трое были госпитализированы.

25 июня 2011 года во Владикавказе в частном домовладении взорвался газовый баллон. Пострадали 55 человек, среди них шестеро детей. Впоследствии семь человек скончались.

27 февраля 2012 года в Астрахани в девятиэтажном жилом доме прогремел взрыв газа. Один из подъездов дома был полностью разрушен. Погибли десятеро, пострадали 15 человек. 62 семьи остались без крова.

11 ноября 2013 года в поселке Загорские Дали в Сергиево-Посадском районе Подмосковья в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Семь человек погибли, еще семь пострадали. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций 11 квартир между восьмым и девятым этажами.

6 апреля 2014 года бытовой газ взорвался в двухэтажном жилом доме в поселке Конезаводский Марьяновского района Омской области, здание частично обрушилось. Трагедия унесла жизни пяти человек, девять жильцов были госпитализированы.

29 октября 2015 года в поселке Корфовский Хабаровского края в результате взрыва газа в жилом 23-квартирном доме обрушился один из подъездов, погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок.

16 февраля 2016 года во Фрунзенском районе Ярославля в результате взрыва газа бытового газа и обрушения подъезда погибли семь человек, включая двоих детей. Около 25 квартир было повреждено.

23 октября 2016 года в Рязани в десятиэтажном доме в Осеннем переулке произошел взрыв бытового газа. Произошло частичное разрушение межкомнатных и межквартирных перегородок и стен в четырех квартирах, повреждение межэтажных перекрытий на двух верхних этажах. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали 16 человек.

6 ноября 2016 года в городе Иваново в двухэтажном жилом доме на Минской улице произошел взрыв бытового газа. Жертвами обрушения дома стали шесть человек.

16 мая 2017 года в Волгограде в четырехэтажном жилом здании на Университетском проспекте произошло обрушение части жилого дома вследствие взрыва газа. Были разрушены 16 квартир. Погибли четыре человека.