Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Магнитогорске
В Минздраве Челябинской области сообщили о состоянии пострадавших в результате взрыва газа и обрушения подъезда жителей многоэтажки в Магнитогорске.
В Минздраве Челябинской области сообщили о состоянии пострадавших в результате взрыва газа и обрушения подъезда жителей многоэтажки в Магнитогорске.
«Мальчик, доставленный в детскую больницу Магнитогорска, находится в удовлетворительном состоянии (перелом бедра не подтвердился). Три человека госпитализированы в горбольницу № 3, один из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации», — рассказали «РГ» в
Также 13 человек получили амбулаторную помощь на месте. В центрах временного размещения с пострадавшими и их близкими работают психологи.
Напомним, взрыв прогремел в шесть утра. В результате обрушился подъезд девятиэтажки, вылетели стекла в некоторых квартирах соседних домов. В подъезде были прописаны 11 человек, еще девять снимали тут жилье. На данный момент известна судьба 52 человека. К сожаление, четверо жильцов многоэтажки погибли.
В городе находятся главы МЧС и Минздрава.
«Министр здравоохранения России Вероника Скворцова совершила обход пострадавших, находящихся в больницах города. Она уже побывала в детской больнице, сейчас находится в городской больнице № 3», — рассказали в челябинском Минздраве.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.