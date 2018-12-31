Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Магнитогорске

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«Мальчик, доставленный в детскую больницу Магнитогорска, находится в удовлетворительном состоянии (перелом бедра не подтвердился). Три человека госпитализированы в горбольницу № 3, один из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации», — рассказали «РГ» в пресс-службе ведомства, добавив, что еще два человека поступали в ту же больницу, но врачи отпустили их домой, так как не было поводов для госпитализации.

Также 13 человек получили амбулаторную помощь на месте. В центрах временного размещения с пострадавшими и их близкими работают психологи.

Напомним, взрыв прогремел в шесть утра. В результате обрушился подъезд девятиэтажки, вылетели стекла в некоторых квартирах соседних домов. В подъезде были прописаны 11 человек, еще девять снимали тут жилье. На данный момент известна судьба 52 человека. К сожаление, четверо жильцов многоэтажки погибли.

В городе находятся главы МЧС и Минздрава.