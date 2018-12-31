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15:57 (мск), источник: РИА Новости

Путин прилетел в Магнитогорск

МАГНИТОГОРСК, 31 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, передает корреспондент РИА Новости.

Взрыв газа в Магнитогорске
13:50 (мск)Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
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фотографий
15
фотографий

Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область, где рано утром прогремел взрыв газа в жилом доме.

Предполагается, что Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона.

Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По последней информации МЧС, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы, судьба 35 неизвестна.

Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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