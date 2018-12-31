Путин прилетел в Магнитогорск

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Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область, где рано утром прогремел взрыв газа в жилом доме.

Предполагается, что Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона.