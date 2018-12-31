Найдено тело директора московских ресторанов Burger King

«Труп Ахматовой нашли под Серпуховом. Злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа», — уточнил собеседник агентства.

Об исчезновении Ахматовой стало известно утром 26 декабря. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла попутчика, которого нашла через сервис «Бла Бла Кар». Было возбуждено уголовное дело об убийстве.