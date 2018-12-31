Найдено тело директора московских ресторанов Burger King
Тело директора московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой найдено под Серпуховым. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело директора московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой найдено под Серпуховым. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Труп Ахматовой нашли под Серпуховом. Злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа», — уточнил собеседник агентства.
Об исчезновении Ахматовой стало известно утром 26 декабря. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла попутчика, которого нашла через сервис «Бла Бла Кар». Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.