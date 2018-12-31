Путин не стал менять новогоднее поздравление в связи с трагедией в Магнитогорске

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Президент России Владимир Путин не стал менять новогоднее поздравление к согражданам в связи с трагедией в Магнитогорске.

«Новогоднее поздравление уже идет на орбитах», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HSWV94Zbu7s?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Новогоднее поздравление президента уже прозвучало в дальневосточных регионах страны. Оно было записано раньше, чем в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого дома.

В понедельник глава государства экстренно вылетел в Магнитогорск, где провел совещание в оперативном штабе МЧС, осмотрел поврежденный дом и посетил больницу, где находятся пострадавшие.