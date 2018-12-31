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18:45 (мск), источник: Интерфакс

Путин не стал менять новогоднее поздравление в связи с трагедией в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Глава государства экстренно вылетел в город, где из-за взрыва газа обрушился подъезд жилой многоэтажки.

Взрыв газа в Магнитогорске
16:30 (мск)Путин прилетел в Магнитогорск
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Президент России Владимир Путин не стал менять новогоднее поздравление к согражданам в связи с трагедией в Магнитогорске.

«Новогоднее поздравление уже идет на орбитах», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Новогоднее поздравление президента уже прозвучало в дальневосточных регионах страны. Оно было записано раньше, чем в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого дома.

В понедельник глава государства экстренно вылетел в Магнитогорск, где провел совещание в оперативном штабе МЧС, осмотрел поврежденный дом и посетил больницу, где находятся пострадавшие.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Четыре человека погибли, неизвестной остается судьба до 40 человек.

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