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20:25 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до семи человек

МАГНИТОГОРСК, 31 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, но пока не могут достать их из-под завалов из-за риска обрушения конструкций, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Взрыв газа в Магнитогорске
16:30 (мск)Путин прилетел в Магнитогорск
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской оластиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РФ
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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«Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций», — сказал Зиничев журналистам.

Таким образом, количество жертв трагедии достигло семи. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.

Около 4:00 по московскому времени в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Из Москвы на место инцидента направили спасателей МЧС, кинологов с собаками, психологов и психиатров Минздрава. В городе объявлен режим ЧС, праздничные мероприятия отменены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным регионального управления ФСБ, основная причина происшествия — взрыв бытового газа.

Что происходит у полуразрушенного дома в Магнитогорске
Во время загрузки произошла ошибка.
20:12 (мск)© Ньюстюб
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