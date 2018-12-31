Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до семи человек

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«Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций», — сказал Зиничев журналистам.

Таким образом, количество жертв трагедии достигло семи. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.

Около 4:00 по московскому времени в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Из Москвы на место инцидента направили спасателей МЧС, кинологов с собаками, психологов и психиатров Минздрава. В городе объявлен режим ЧС, праздничные мероприятия отменены.