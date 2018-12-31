Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до семи человек
МАГНИТОГОРСК, 31 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, но пока не могут достать их
МАГНИТОГОРСК, 31 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, но пока не могут достать их
«Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций», — сказал Зиничев журналистам.
Таким образом, количество жертв трагедии достигло семи. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.
Около 4:00 по московскому времени в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Из Москвы на место инцидента направили спасателей МЧС, кинологов с собаками, психологов и психиатров Минздрава. В городе объявлен режим ЧС, праздничные мероприятия отменены.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным регионального управления ФСБ, основная причина происшествия — взрыв бытового газа.
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