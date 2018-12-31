Разбор завалов в Магнитогорске будет продолжаться не менее двух суток

«Сложно сказать. Даже специалисты не могут сейчас ответить, сколько это будет. Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно», — сказал Зиничев журналистам.
Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек.
Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна. Позже глава МЧС Евгений Зиничев сообщил об обнаружении тел еще троих погибших, которые пока не могут достать из-за завалов.
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