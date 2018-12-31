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22:03 (мск), источник: РИА Новости

Разбор завалов в Магнитогорске будет продолжаться не менее двух суток

МАГНИТОГОРСК, 31 дек — РИА Новости. Работы по разбору завалов на месте взрыва газа в Магнитогорске будут продолжаться, предположительно, не менее двух суток, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Взрыв газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске. Оперативная информация
8 (351) 239-99-99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Челябинской оластиПодробнее
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (351) 268-98-54Горячая линия Минздрава Челябинской области
8 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РФ
8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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«Сложно сказать. Даже специалисты не могут сейчас ответить, сколько это будет. Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно», — сказал Зиничев журналистам.

Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек.

Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна. Позже глава МЧС Евгений Зиничев сообщил об обнаружении тел еще троих погибших, которые пока не могут достать из-за завалов.

Взрыв в Магнитогорске: спасатели продолжают разбор завалов
Во время загрузки произошла ошибка.
19:27 (мск)© Ньюстюб
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
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