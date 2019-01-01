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06:15 (мск), источник: РИА Новости

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Магнитогорске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа в Магнитогорске
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8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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Ранее ведомство подтверждало гибель четырех человек.

«По состоянию на 04.00, в Магнитогорске обнаружен и извлечен пятый погибший», — сообщили в ведомстве.

Трагедия в Магнитогорске

Рано утром в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд панельной десятиэтажки 1973 года постройки.

По данным МЧС, пять человек госпитализированы, судьба еще 35 неизвестна.

Ранее власти Магнитогорска сообщили, что завалы на месте ЧП разбирают с верхних этажей из-за угрозы новых обрушений конструкций. Работы ведутся в круглосуточном режиме, каждые полчаса объявляется режим тишины.

В Магнитогорске организован сбор средств пострадавшим при обрушении здания
Во время загрузки произошла ошибка.
03:57 (мск)© Ньюстюб
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска
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