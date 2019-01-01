Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли тело пятого погибшего
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Спасатели извлекли тело пятого погибшего
Ранее ведомство подтверждало гибель четырех человек.
«По состоянию на 04.00, в Магнитогорске обнаружен и извлечен пятый погибший», — сообщили в ведомстве.
Рано утром в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд панельной десятиэтажки 1973 года постройки.
По данным МЧС, пять человек госпитализированы, судьба еще 35 неизвестна.
Ранее власти Магнитогорска сообщили, что завалы на месте ЧП разбирают с верхних этажей
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