Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

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Ранее ведомство подтверждало гибель четырех человек.

«По состоянию на 04.00, в Магнитогорске обнаружен и извлечен пятый погибший», — сообщили в ведомстве.

Трагедия в Магнитогорске

Рано утром в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд панельной десятиэтажки 1973 года постройки.

По данным МЧС, пять человек госпитализированы, судьба еще 35 неизвестна.