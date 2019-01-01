В Токио водитель наехал на группу пешеходов, протестуя против смертной казни
В Токио на пешеходной улице
В Токио на пешеходной улице
Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
ТАСС уточняет, что водитель во время задержания заявил, что наехал на пешеходов, так как хотел выразить свое несогласие с действующей в стране смертной казнью. Он подчеркнул, что оправдываться за свой поступок не собирается.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что в Японии повесили двух преступников.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.