Спасатели назвали количество разрушенных квартир после взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Представитель регионального управления МЧС Евгений Зиничев заявил, что в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске были полностью разрушены 25 квартир. Слова представителя ТАСС.

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Он добавил, что повреждения также получили 10 квартир.

«В эпицентр попали 35 квартир, 25 из них разрушены полностью и 10 частично», — сказал Зиничев.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут почти 40 человек после после обрушения дома в Магнитогорске.

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