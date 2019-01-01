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10:03 (мск), источник: Газета.Ру

Спасатели назвали количество разрушенных квартир после взрыва газа в доме в Магнитогорске

Представитель регионального управления МЧС Евгений Зиничев заявил, что в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске были полностью разрушены 25 квартир.

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8(351) 940-26-23Штаб по ЧС в Магнитогорске
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Представитель регионального управления МЧС Евгений Зиничев заявил, что в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске были полностью разрушены 25 квартир. Слова представителя ТАСС.

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Он добавил, что повреждения также получили 10 квартир.

«В эпицентр попали 35 квартир, 25 из них разрушены полностью и 10 частично», — сказал Зиничев.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут почти 40 человек после после обрушения дома в Магнитогорске.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

В Магнитогорске в понедельник утром, 31 декабря, из-за взрыва газа обрушился один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Несколько человек погибли, 16 эвакуированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной.

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