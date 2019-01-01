МЧС: разбор завалов дома в Магнитогорске невозможно продолжать в условиях угрозы обвала

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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что при нынешней угрозе обрушения части конструкций дома в Магнитогорске невозможно продолжать разбор завалов. Его слова приводит во вторник пресс-служба министерства.

«Появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — сказали в ведомстве.

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«Правкомиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда», — сказали в МЧС, отметив, что специалисты Минстроя предложили демонтировать часть верхних этажей дома, «постепенно опускаясь вниз», чтобы устранить угрозу обвала.

По данным пресс-службы МЧС, устранение угрозы обвала в пострадавшей от взрыва части дома может занять сутки. «Только после того как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе губернатора Челябинской области ТАСС сообщили, что решение о допуске жильцов в квартиры соседних подъездов пострадавшего от взрыва дома еще не принято «поскольку сохраняется угроза дальнейшего обрушения».

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. На данный момент известно о восьми погибших, судьба более 30 человек остается неизвестной. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии.